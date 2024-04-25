Россиянин поругался с соседкой из-за ее кота и угрожал ей расправой

На Камчатке осудили мужчину, который угрожал расправой соседке из-за ее кота. Об этом сообщили в прокуратуре края.

В январе 51-летний житель Елизовского района поссорился с соседкой по коммунальной квартире. Пьяный мужчина недолюбливал кота женщины и стал угрожать ей расправой. Он взял газовый пистолет и направил в сторону потерпевшей, та испугалась агрессивного поведения соседа и обратилась в полицию.

Против елизовчанина возбудили уголовное дело, районный суд вынес по нему обвинительный приговор. Тем не менее вину в совершении преступления подсудимый не признал и заявил, что намеревался избавиться только от домашнего животного потерпевшей.

«С учетом позиции государственного обвинения и собранных по делу доказательств суд назначил мужчине наказание в виде 340 часов обязательных работ», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее в Псковской области дали условный срок женщине, которая изуродовала соседке лицо.