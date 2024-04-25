Крымский мост закрыли для проезда авто

Водителей предупредили о временном закрытии движения средств транспорта по Крымскому мосту. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Тех, кто находится на мосту, а также на досмотре, попросили следовать указаниям сотрудников охраны.

В последний раз проезд по переправе перекрывали вечером 24 апреля. Ограничения действовали около 10 минут.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ.