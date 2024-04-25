Уровень реки Тобол в Кургане снизился за ночь на 7 см

Уровень паводковых вод в реке Тобол в городе Кургане к утру 25 апреля снизился на 7 см и составил 924 см. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты наводнений.

«Пункт гидропоста г. Кургана. Река Тобол. Уровень воды — 924 [см]. <…> 06:00 (04:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 00:00 (22:00 мск, 24 апреля) уровень воды в реке находился на отметке 931 см.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что волна паводка прошла Курган и направляется к границе с Тюменской областью.

До этого глава Тюменской области Александр Моор предупредил, что «большая вода» в Тоболе дойдет до тюменского райцентра Упорово к 27-28 апреля.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.