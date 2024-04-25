Организаторов концертов и выставок обяжут уведомлять о них власти

Устроители массовых мероприятий должны будут во время их проведения сотрудничать с государственными органами и владельцем площадки для обеспечения безопасности. Данные поправки к закону о порядке и безопасности на общественных мероприятиях были предложены группой депутатов и переданы в Госдуму, сообщают «Ведомости».

Инициаторами проекта выступили первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатели думских комитетов по культуре и безопасности Елена Ямпольская и Василий Пискарев.

Закон предлагается дополнить ст. 522, согласно которой организатор мероприятия за 30 дней до его начала должен уведомить региональные власти, а также местное управление МВД о тематике, месте, дате проведения, а также о примерном количестве участников.

Разработать меры по усилению безопасности граждан во время крупных мероприятий поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин после теракта в «Крокус Сити Холле» 27 марта.

Накануне депутаты Госдумы и члены Совфеда внесли на рассмотрение Госдумы документ, предполагающий усиление мер безопасности на зрелищных мероприятиях.

Ранее фанат Шуфутинского дошел до Верховного суда, чтобы добиться права пить на концертах.