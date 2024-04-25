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Суд наложил арест на активы и счета Иванова

ТАСС: на активы и счета Иванова и его семьи наложили арест

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на активы, банковские счета и недвижимость заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что данная мера носит обеспечительный характер на случай, если вина высокопоставленного офицера будет доказана.

Накануне Басманный суд Москвы отправил в изолятор замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с целью получения незаконного вознаграждения за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работах для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Следственные органы оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.

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