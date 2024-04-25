Защита арестованного Иванова настаивает на незаконности расследования

Защита арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова настаивает на незаконности расследования уголовного дела против него. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты заявляют, что Иванов являлся гражданским служащим, но при этом замещал должность одного из руководителей министерства обороны. Из чего они делают выводы, что его уголовное преследование должно осуществляться не Главным следственным управлением СК РФ, а главным военным следственным управлением комитета.

По мнению защиты, в действиях экс-замминистра обороны отсутствует состав преступления, а предъявляемые ему обвинения связаны с гражданско-правовыми отношениями пятилетней давности. Они якобы не имеют никакого отношения ни к специальной военной операции, ни к курируемым им стройкам.

Адвокаты уверены в том, что помещать в СИЗО Иванова, воспитывающего пятерых детей, не было никакой необходимости, так как он является «непосредственным участником специальной военной операции и находится под санкциями всех стран мира». По мнению защиты, в этом случае было бы достаточно домашнего ареста.

23 апреля о задержании экс-замминистра Иванова по подозрению в получение взятки сообщил Следственный комитет России. 24 апреля суд арестовал чиновника на два месяца.

Сообщалось, что силовики оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.