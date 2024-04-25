Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что США давят на Мексику в вопросе полетов россиян на Turkish Airlines

Рябков: США давят на Мексику в вопросе перелета россиян рейсами Turkish Airlines

close
100%
Travel Faery/Shutterstock

Причина отказа россиян от полетов авиакомпанией Turkish Airlines в Мексику связана с давлением со стороны Вашингтона на мексиканские власти. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона,» — пояснил высокопоставленный дипломат, комментируя ситуацию с отказами.

Рябков отметил, что подобные проблемы возникают не только на рейсах в Мексику, но и при поездках в другие латиноамериканские страны. «Мы обсуждаем эту тему и работаем над урегулированием ситуации,» — добавил он.

Замглавы МИД России подчеркнул, что существует несколько вопросов, требующих быстрого решения, и что Россия готова работать с теми, кто вовлечен в происходящее. Он выразил надежду на дружественные отношения между Москвой и Анкарой для разрешения конфликта.

С начала февраля участились случаи отказа россиян от полетов Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. Посольство России в Турции сообщило, что турецкие власти не предоставляют письменных объяснений по поводу происходящего.

Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что проблему удастся решить благодаря дружественным отношениям между странами. Российское посольство в Мексике также сообщило о работе властей по решению проблемы с отказами россиян на рейсы Turkish Airlines.

Ранее латиноамериканская страна стала заниматься проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами