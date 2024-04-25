В России заявили, что США давят на Мексику в вопросе полетов россиян на Turkish Airlines

Причина отказа россиян от полетов авиакомпанией Turkish Airlines в Мексику связана с давлением со стороны Вашингтона на мексиканские власти. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона,» — пояснил высокопоставленный дипломат, комментируя ситуацию с отказами.

Рябков отметил, что подобные проблемы возникают не только на рейсах в Мексику, но и при поездках в другие латиноамериканские страны. «Мы обсуждаем эту тему и работаем над урегулированием ситуации,» — добавил он.

Замглавы МИД России подчеркнул, что существует несколько вопросов, требующих быстрого решения, и что Россия готова работать с теми, кто вовлечен в происходящее. Он выразил надежду на дружественные отношения между Москвой и Анкарой для разрешения конфликта.

С начала февраля участились случаи отказа россиян от полетов Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. Посольство России в Турции сообщило, что турецкие власти не предоставляют письменных объяснений по поводу происходящего.

Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что проблему удастся решить благодаря дружественным отношениям между странами. Российское посольство в Мексике также сообщило о работе властей по решению проблемы с отказами россиян на рейсы Turkish Airlines.

Ранее латиноамериканская страна стала заниматься проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.