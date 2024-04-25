В Одессе решили сохранить проспект Гагарина

В Одессе депутаты городского совета отказались переименовывать ряд топонимов, которые так или иначе можно связать с Россией. Народные избранники решили сохранить на карте имена Жуковского, Бунина и Гагарина, сообщает издание «Страна.ua».

В результате на карте Одессы сохранятся улица Жуковского, улица Бунина и проспект Гагарина.

Ряд топонимов при этом изменят свое название. Так, парк Горького станет парком Марка Твена, переулок Александра Матросова — переулком Валерия Лобановского (тренер киевского «Динамо»).

Екатерининская улица, названная так в честь основательницы Одессы императрицы Екатерины II, станет улицей Европейской.

Лидерсовский бульвар, названный в честь российского генерала Александра Лидерса, переименован в бульвар Гетьмана Сагайдачного.

Эпопея с переименованием улиц в Одессе длится как минимум с февраля. Тогда местные депутаты не утвердили переименование 100 улиц и переулков.

В целом же политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам, проводится на Украине с 2014 года.

23 апреля сообщалось, что в Харькове намерены отказаться от двухсот связанных с Россией топонимов.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.