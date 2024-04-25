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Стали известны подробности морального и физического состояния Тимура Иванова в СИЗО

В СИЗО Иванов получил рыбу на ужин и завтра пойдет к психологу

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово» в Москве, и, по словам первого зампредседателя ОНК Москвы Николая Зуева, не жалуется на условия содержания. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Зуева, Иванов отметил, что в камере есть все необходимое: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные принадлежности. У замминистра нет соседей в камере, которую Иванов описал «как чистую».

Зуев рассказал, что когда представители ОНК пришли к Иванову, он уже ужинал и сообщил, что ему подали комплексный ужин с рыбой. Также он посетил врача, который подтвердил отсутствие хронических заболеваний. Планируется сдача анализов и визит к психологу.

Иванов сам оценил свое моральное состояние как стабильное.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить незаконное вознаграждение за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работ для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей.

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