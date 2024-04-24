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Силовики оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей

ТАСС: эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сумма взятки, предположительно, полученной замминистра обороны России Тимуром Ивановым, может превысить 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства из правоохранительных органов отметил, что, по мнению следствия, Иванов «постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода».

Общая стоимость этих услуг предварительно оценена как минимум в 1 млрд рублей, более точный ответ даст экспертиза.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить незаконное вознаграждение за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работ для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.

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