Суд арестовал студента за рисунок Ленина-нациста

Студент и активист из Ростова-на-Дону по имени Артем Олексенко был приговорен к пяти суткам административного ареста за распространение нацистской символики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в декабре 2020 года Олексенко опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рисунок с изображением Владимира Ленина в фуражке с нацистскими символами. По словам обвиняемого, он сделал это с целью привлечения внимания к сообществу своего друга.

Административное дело было возбуждено по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.

На судебном заседании Олексенко заявил, что не разделяет нацистскую идеологию и в настоящее время активно участвует в деятельности молодежных организаций города.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста», — сообщил источник.

Кроме того, суд обязал удалить интернет-страницу, на которой было опубликовано запрещенное изображение.

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