Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья

В Москве была задержана бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель», — сказал представитель правоохранительных органов.

24 апреля Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия написал, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, чтобы они получали подряды от военного ведомства.

Накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей.