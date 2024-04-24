Губернатор Курской области рассказал об атаках со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ обстреляли село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, деревню Елизаветовку Глушковского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обстрела в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение.

Также он отметил, что в Теткино беспилотник ВСУ был обезврежен средствами РЭБ. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.

Накануне Старовойт сообщил, что Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Старовойта, украинская армия нанесла удары по населенному пункту Теткино, а также по поселку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района. Кроме того, атакам подверглись деревня Успеновка Кореневского района и село Горналь Суджанского района.

Ранее в Курской области из-за обстрелов со стороны ВСУ правительство разрешило выпускникам школ сдавать ЕГЭ по желанию.