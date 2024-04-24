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Подносова прокомментировала грядущие изменения в судебной системе

Подносова: глобальных изменений в судебной системе не предвидится

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глобальных изменений в судебной системе не будет. Об этом телеканалу »Россия 24» заявила новый председатель Верховного суда России Ирина Подносова.

«Изменения в судебной системе, они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти», — заявила Подносова.

Председатель Верховного суда отметила, что значительный рост числа обращений россиян в судебные органы свидетельствует о высоком доверии населения страны к судебной системе. Подносова также назвала одной из своих главных задач на посту укрепление и рост этого доверия.

До этого на встрече с новым председателем Верховного суда России Ириной Подносовой президент Владимир Путин обсудил большую загруженность российских судов.

Накануне было опубликовано постановление о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ.

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