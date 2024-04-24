Москвичку привлекут за фиктивную регистрацию мигрантов к уголовной ответственности

В Москве в отношении 51-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы.

По данным правоохранителей, 14 марта текущего года фигурантка предоставила в МФЦ Москвы документы о постановке на учет 36-летнего иностранного гражданина в своей квартире. При этом мужчина в квартире москвички не проживал.

Следователям удалось раскрыть злоумышленницу, когда они расследовали другое преступление против половой неприкосновенности детей, которое совершил фиктивно зарегистрированный мигрант. Мужчина надругался над двумя школьницами в переходе около жилого дома на 1-м Кожуховском проезде. Подозреваемого задержали, он находится под стражей.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.