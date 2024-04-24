В акции «День добрых дел» поучаствуют более миллиона подмосковных школьников

В акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля во всех муниципалитетах Московской области, примут участи более миллиона подмосковных школьников. Об этом сообщили в пресс- службе губернатора Московской области.

Отмечается, что участники акции будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. При этом в акции смогут принять участие и родители школьников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к «Дню добрых дел», а также обсудил с учениками, директорами школ, руководством регионального правительства и главами округов.

«Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля — это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества», — сказал губернатор.

По его словам, главное, чтобы школьники принимали участие в акции от души и от чистого сердца. Он подчеркнул, что так каждый сможет принести пользу, а также провести день не только полезно, но и интересно.

Напомним, с 15 по 22 апреля в подмосковных школах проходило голосование. Ученикам и педагогам предлагалось решить, какие добрые дела они хотели бы сделать в рамках акции. Было получено более 1,5 млн ответов.

Кроме того, школьники и учителя вносили свои предложения. К примеру, собрать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, провести мероприятия в госпиталях для наших бойцов, написать письма и открытки ко Дню Победы, организовать детям поездку в приют для животных, а также создать место в школе, чтобы обмениваться игрушками, книгами, журналами.