Латиноамериканская страна занимается проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Власти Мексики решают проблему недопуска граждан России на рейсы авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Мехико Андрей Земский, передает ТАСС.

Он заявил, что официальные службы латиноамериканской страны в курсе возникших проблем c недопуском россиян на рейсы данного авиаперевозчика.

«По их словам, они занимаются этим вопросом», — продолжил дипломат.

Он уточнил, что в основном инициатором отказов в авиаперевозке является Turkish Airlines, а не мексиканская сторона.

Земский также сказал, что в последнее время в Мексике обострилась миграционная тема, в связи с чем власти латиноамериканской страны «принимают регулирующие меры в этой области, которые распространяются на всех и не несут дискриминационный характер против россиян».

«Мексиканцы готовы разбираться в каждом отдельном случае по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, в том числе фото и видео», — отметил он.

Дипломат добавил, что российское посольство контактирует со всеми компетентными органами Мексики и работает над решением возникших трудностей.

До этого посольство РФ в Турции рекомендовало россиянам не пользоваться услугами Turkish Airlines.

Как сообщалось, авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать многих россиян в Латинскую Америку: туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет. Компания ссылается на правила принимающих стран. При этом не пропускают и тех, кто выполняет все формальные требования, вроде обратного билета на руках и большой истории поездок. Причина может быть связана с массовым потоком нелегалов в США из Мексики и «родильным туризмом» россиянок в Аргентине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин пожаловался, что его не пустили на рейс Turkish Airlines до Мексики.