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Воспитательница подмосковного детсада избила ребенка на прогулке

Shot: в Подмосковье воспитательница избила ребенка во время прогулки

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В Подмосковье воспитательница детского сада избила ребенка во время прогулки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Щелково. Один из жильцов дома, расположенного рядом с детским садом «Малышок», заснял на видео, как воспитательница бьет ребенка во время прогулки. При этом ее коллега грубо таскает девочку за руку.

Родители стали добиваться увольнения педагога, когда узнали о произошедшем. Отмечается, что руководство дошкольной организации разбирается в инциденте.

На ситуацию обратили внимание в ГУ МВД России по региону. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится опрос очевидцев.

Отмечается, что до этого в этом же детском саду произошел другой инцидент. Трехлетняя девочка убежала с территории организации домой и сотрудники не замечали ее пропажу 40 минут.

Ранее в Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на забор.

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