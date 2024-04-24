В Подмосковье пройдет акция «День добрых дел»

Более миллиона школьников Московской области примут участие в акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что школьники приведут в порядок территории возле своих школ, а также в парках и у мемориалов. Также ребята установят скворечники и покрасят скамейки.

По словам Воробьева, в акции могут принять участие и родители школьников.

«Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля - это будет суббота, она рабочая в этом году. Самое главное, чтобы всё это было от души и от чистого сердца, чтобы каждый смог принести пользу, и день прошел не только полезно, но и интересно для наших ребят», — отметил Воробьев.

Ранее, с 15 по 22 апреля, школьники и учителя принимали участие в голосовании на тему того, какие добрые дела они хотят сделать, а также вносили предложения.

Некоторые школьники предлагали помочь пострадавшим от паводков в Оренбургской области, написать письма ко Дню Победы и другие предложения.