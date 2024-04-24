В Братске экстренно сел самолет из-за кровотечения у беременной пассажирки

Самолет, следовавший из Иркутска в Петербург, экстренно сел в Братске из-за беременной женщины на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Борт авиакомпании S7 поднялся в воздух в Иркутске, но спустя 45 минут пассажирке стало плохо. У нее обнаружили кровотечение, поэтому самолет ушел на запасной аэродром в Братске.

«Заблаговременно вызванные медики увезли пассажирку на скорой в больницу», – сообщается в публикации.

Пока врачи проводили все необходимые мероприятия, остальные 163 пассажира находились в аэровокзале. Во время ожидания всех клиентов авиакомпании обеспечили питьевой водой.

О состоянии беременной пациентки и том, что произошло с ней после госпитализации, не уточняется.

До этого в аэропорту Сочи задержали дебошира. Москвич проник на перрон, после чего взломал аварийную дверь и забежал на борт. В салоне человек угрожал применить взрывное устройство. Помимо этого, он пытался поджечь себя.

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