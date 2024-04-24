Политолог уверена в скором решении жилищного вопроса пострадавших от паводков

Несмотря на то, что несколько российских регионов оказались затоплены в результате паводков, а случившееся стало вызовом для граждан отдельных субъектов, вся страна снова показывает консолидацию для решения проблемы, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Политолог отметила, что федеральные власти уделяют особое внимание решению проблемы.

«Министр строительства Ирек Файзуллин и глава МЧС Александр Куренков лично посетили пострадавшие регионы и разработали план действий по ликвидации последствий паводков. Важно отметить и личную включенность президента России Владимира Путина, который ежедневно получает доклады от федеральных и региональных руководителей о ситуации», — сказала Дарья Грибова.

Она подчеркнула, что главы регионов, которые пострадали из-за тяжелой паводковой ситуации, также проявляют профессионализм в решении проблем.

По словам политолога, несмотря на сложности, возникшие в начальный период, сейчас работа выстроилась.

«После паводков предстоит восстановление домов и строительство нового жилья. Учитывая, что президент лично контролирует ситуацию, особенно в части, связанной с социальной инфраструктурой, а главы регионов являются опытными управленцами, жилищный вопрос будет решен в кратчайшие сроки с учетом новых тенденций городской среды», — уверена политолог.

Эксперт также отметила партийную консолидацию: все парламентские партии задействовали свои региональные отделения для помощи пострадавшим, а также направили своих волонтеров из других регионов.

«Помощь оказывают не только соседние регионы и федеральный центр, а вся страна, в том числе новые территории. Волонтерская организация «Кошкин дом» из Донецка занимается спасением животных, пострадавших при затоплении. Это стало одним из примеров масштабного и непосредственного включения новых регионов во внутреннюю политику России», — уточнила Грибова.

Кроме того, эксперт указала на тотальное сплочение десятков волонтерских организаций, разных регионов, всех ветвей власти в решении проблем с паводками.

«Благодаря совместным усилиям все это дает уверенность, что каждый пострадавший получит помощь, а населенные пункты будут восстановлены», — заключила она.