В Екатеринбурге таксист высадил ребенка на полпути к дому

В Екатеринбурге водитель такси высадил из автомобиля 12-летнюю девочку на полпути к дому. Ребенок оказался в неизвестном для себя месте. Об этом сообщает ЕАН. Инцидент произошел 23 апреля.

Как сообщила изданию мать девочки, таксиста разозлило, что ребенок отказался оплачивать поездку в середине пути. По словам женщины, наличные она собиралась вручить водителю по приезду.

«Спустя семь минут водитель потребовал от дочери оплатить поездку сразу, или он ее высаживает. Дочка связалась со мной. Я объяснила водителю, что отслеживаю поездку по приложению, и, как только водитель будет подъезжать к дому, оплачу поездку. Собственно, оплата и происходит по окончании», — рассказала мать пострадавшей.

Семья пообещала обратиться с жалобой в «вышестоящие органы» и написать заявление на водителя.

До этого сообщалось, что таксиста, напавшего на пассажира в Башкирии, приговорили к полутора годам колонии-поселения.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Между шофером и пассажиром возникла ссора из-за способа оплаты.

Таксист распылил в лицо россиянину перцовый баллончик, несколько раз ударил им пострадавшего по голове и отобрал у него телефон. После нападения он вышвырнул пассажира из машины и попытался скрыться, но совершил столкновение с двумя автомобилями.

Ранее таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Екатеринбурге.