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Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводков регионов в летние лагеря

Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что сделать это необходимо «как можно быстрее».

«Сейчас весна, длинные майские праздники. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей», — сказал российский лидер.

До этого Путин назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По его словам, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, так как уровень воды снижается слабо.

24 апреля стало известно, что в Орске жилье около 30 тыс. человек попало в зону затопления. Об этом доложил на совещании президенту РФ мэр города Василий Козупица. Он отметил, что в Орске «большая беда». По его словам, в течение 20 дней горожане испытывают «нарушения своей жизни» в связи с чрезвычайной ситуацией.

Также жителей Тюменской области предупредил о второй волне паводка глава МЧС РФ Александр Куренков.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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