Мужчина, застреливший щенка из охотничьего ружья, получил штраф в 40 тысяч рублей

В Курской области мужчину, застрелившего щенка из охотничьего ружья, оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд установил, что 45-летний мужчина 27 марта застрелил бродячую собаку из охотничьего ружья в деревне Жерновец. При этом он не имел законных оснований для применения оружия.

Сообщается, что мужчина признал свою вину в полном объеме. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 40 тысяч рублей, а оружие конфисковали.

По данным ТАСС, щенка в возрасте примерно семи месяцев застрелили перед тем, как в Жерновец с рабочим визитом прибыл губернатор региона Роман Старовойт. На его странице в соцсетях появились комментарии о том, что распоряжение о ликвидации животного отдала глава сельсовета. Позже глава области поручил правоохранительным органам провести проверку по факту произошедшего.

Ранее в Госдуме попросили проверить законность хранения оружия у мужчины, убившего собаку Йосю.