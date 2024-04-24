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Во Владивостоке пройдет полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Около 70 семейных команд примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

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Shutterstock

Во Владивостоке с 10 по 12 мая пройдет окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба конкурса.

В мероприятии примут участие около 70 семейных команд из всех регионов Дальневосточного федерального округа.

За 3 дня полуфинала семьи-участники примут участие в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.

Также в рамках полуфиналов пройдут лекции и мастер-классы, открытые дискуссии и спортивные игры.

Ранее окружные полуфиналы прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Всего в заявочной компании конкурса приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех регионов России.

Напомним, финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве.

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