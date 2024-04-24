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В реке Ишим зафиксирован критический рост уровня воды

Тюменский губернатор Моор: в реке Ишим зафиксирован критический рост уровня воды

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале рассказал о критическом росте уровня воды в реке Ишим.

По его словам, в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 см.

Также он отметил, что власти пристально следят за Упоровским районом. Так, в селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 по московскому времени) составил 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся до 770 см. Глава Абатского района Игорь Васильев заявлял, что большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в районе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 24 апреля проведет большое совещание, посвященное ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны.

Ранее Путин сделал замечание в адрес губернатора Тюменской области из-за слов об «упертости» людей в зоне затопления.

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