Движение «Экосистема» запускает масштабный всероссийский «Марафон зеленых дел»

В России дан старт «Марафону зеленых дел», в рамках которого масштабные экологические мероприятия пройдут по всей стране, сообщили организаторы — Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

В числе активностей: уборки берегов крупных водоемов, высадки деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков и других образовательных мероприятий.

23 апреля на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня Земли» и запуску Марафона. Участниками стали более 300 представителей экологических сообществ, которые обсудили актуальные вопросы в области экологии и экоактивизма.

Организаторами Марафона стали Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В период проведения марафона пройдет свыше 1000 мероприятий. Самые масштабные запланированы в Кемеровской, Томской и Волгоградской областях, а также в Татарстане. Присоединиться к марафону может любой желающий, подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте: дниединыхдействий.рф.

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