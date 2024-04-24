Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение «Экосистема» запускает масштабный всероссийский «Марафон зеленых дел»

В рамках «Марафон зеленых дел» по всей стране пройдет более 1000 экологических мероприятий

close
100%
Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема»

В России дан старт «Марафону зеленых дел», в рамках которого масштабные экологические мероприятия пройдут по всей стране, сообщили организаторы — Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

В числе активностей: уборки берегов крупных водоемов, высадки деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков и других образовательных мероприятий.

23 апреля на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня Земли» и запуску Марафона. Участниками стали более 300 представителей экологических сообществ, которые обсудили актуальные вопросы в области экологии и экоактивизма.

Организаторами Марафона стали Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В период проведения марафона пройдет свыше 1000 мероприятий. Самые масштабные запланированы в Кемеровской, Томской и Волгоградской областях, а также в Татарстане. Присоединиться к марафону может любой желающий, подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте: дниединыхдействий.рф.

Ранее яблони «Сада памяти» высадили на субботнике ВДНХ.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами