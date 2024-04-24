Пять лошадей сбросили с себя гвардейцев и разбежались по центру Лондона

В Лондоне пять лошадей королевской конной гвардии сбросили с себя наездников и разбежались по городу во время утренних учений. Об этом сообщает Telegraph.

По информации издания, сбросившие с себя гвардейцев лошади разбежались по центру города. Предварительно, у одной из них по груди стекает кровь. Сообщается также, что одно из сбежавших животных врезалось в туристический автобус и разбило лобовое стекло.

В результате произошедшего в трех разных кварталах города пострадали пять человек, сообщает Telegraph. Отмечается, что такой испуг для хорошо обученных и привыкших находиться в городских условиях лошадей является удивительным. Сбежавших животных разыскивают.

До этого в Германии полицейских обвинили в издевательствах над служебными лошадьми. Один из офицеров признался, что трижды ударил свою лошадь трензелем, чтобы не дать ей встать на задние ноги.

Ранее в российском регионе конокрады увели лошадей на 700 тысяч рублей и попались полиции.