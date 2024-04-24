Названо число пострадавших при возгорании цистерн под Симферополем

Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, в результате возгорания цистерн пострадали три человека», — сказал он.

В пресс-службе регионального главка МЧС России, уточнили, что, когда первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия, они зафиксировали, что горит железнодорожная цистерна. МЧС развернуло оперативный штаб тушения пожара. Для ликвидации огня привлекли более 100 спасателей и 20 машин. Известно, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров

До этого стало известно, что три железнодорожные цистерны загорелись в поселке под Симферополем. По данным советника главы Республики Крым по информационной политике Олега Крючкова, предварительная причина пожара — технологическое нарушение при проведении работ.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.