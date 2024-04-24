В Ростове-на-Дону не будут запускать фейерверк на 9 мая

В Ростове-на-Дону не будут запускать фейерверк в честь 9 Мая, а парад победы, скорее всего, пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев, слова которого передают «Новости Ростова».

«Что касается проведения парада: в Новочеркасске парада не будет, в Ростове мы работаем с Минобороны. Но вероятность того, что парад будет без зрителей, — высокая. Мы так проводили в позапрошлом году», — заявил он.

23 апреля сообщалось, что в Волгограде и Волгоградской области отказались от проведения праздничных мероприятий в День Победы 9 мая из соображений безопасности.

Также отмечалось, что руководство Брянской области решило отменить парад и праздничный салют, которые традиционно проводятся в День Победы.

Кроме того, парад и салют отменили в Саратовской области.

Ранее сообщалось, что формат акции «Бессмертный полк» в РФ в этом году изменился.