Психолог объяснила, как быстро восстановиться после разрыва отношений

После разрыва отношений важно дать себе прожить негативные эмоции. Такой совет в беседе с РИАМО дала семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева. Она порекомендовала установить срок для грусти. По ее словам, он должен быть небольшим — около месяца. В этот период можно злиться, плакать, жалеть себя, но после — строить жизнь заново.

Также она подчеркнула важность физических упражнений, особенно когда беспокоят мысли о бывшей любви.

«Мозгу станет слишком энергозатратно погружаться в воспоминания, и он сам отгонит от вас эти мысли. К тому же физическая активность способствует выделению эндорфинов — гормонов счастья, что улучшает настроение, снижает уровень стресса и помогает справляться с разрывом», — пояснила Канищева.

Она добавила, что не стоит стесняться обращаться к специалисту, с которым можно провести работу над ошибками в пользу будущих отношений.

В 2024 году международная группа психологов из Канады и Великобритании обнаружила, что большинству людей сложно дается восстановление близких связей со старыми приятелями. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications Psychology (NCP).

В ходе изысканий ученые изучили отношение почти 2500 человек к восстановлению прежних дружеских связей, барьеры и причины для этого, а также то, могут ли целевые вмешательства побудить их отправить первое сообщение старому другу.

Основными барьерами для восстановления общения оказались страх получить отказ, ощущение неловкости и чувство вины.

Ранее ученые выяснили, что женщины тяжелее мужчин переносят разрыв отношений.