В центре Петербурга безработный мужчина поджег автомобиль соседа

В Санкт-Петербурге безработный мужчина поджег автомобиль соседа стоимостью 3 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Пожар во дворе дома №60 по Загородному проспекту произошел в ночь на 23 апреля. Очевидцы сообщили о возгорании в полицию, на месте прибывшие стражи порядка обнаружили Toyota с выгоревшим моторным отсеком. Было установлено, что машина принадлежит местному жителю. Поджигатель был установлен по камерам видеонаблюдения.

Ранним утром оперативники задержали 44-летнего подозреваемого. По имеющимся данным, мужчина был судим за мошенничество, наркотики, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уничтожение имущества — в этот раз на него вновь завели дело по этой статье.

Петербуржца допросили и отправили в изолятор временного содержания.

Ранее россиянин сжег дом знакомой, написавшей на него заявление в полицию за разбой.