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В Кремле объяснили, почему в России не праздновали 100 лет СССР, но отметили 50-летие БАМа

Песков: в России отметили 50-летие БАМа, потому что он существует и развивается

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, почему в России в 2022 году не отмечали 100 лет со дня появления СССР, но торжественно отметили 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 2024-м.

Журналист уточнил, связано ли это с тем, что «сейчас в России наблюдается подъем патриотизма в связи с проведением специальной военной операции на Украине и поэтому решили отметить полувековой юбилей БАМа».

«Нет, все гораздо проще. СССР — такого государства больше не существует. Есть Российская Федерация и есть БАМ, который существует и который развивается, увеличивая свой потенциал», — объяснил Песков.

До этого президент Владимир Путин рассказал о желании строить БАМ. Он подчеркнул, что если бы был студентом и узнал о грандиозной стройке, то с удовольствием бы туда поехал. Глава государства назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений советских граждан. По его словам, БАМ является воплощением колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.

Ранее Россия пригласила все страны к созданию магистрали между Индией и Арктикой.

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