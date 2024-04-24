Мужчина с топором напал на жителей Томска и скрылся с места инцидента

Жителя Томска подозревают в нападении с топором на горожан. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ново-Киевской улице. По словам одного из пострадавших, он и его сестра познакомились с подозреваемым на улице. Мужчина предложил горожанам посидеть вод воре своего дома на лавочке.

Во время отдыха между новым знакомым и подозреваемым возникла ссора, во время которой предполагаемый злоумышленник взял в руки топор и ударил оппонента. На крики брата выбежала сестра, на которую россиянин также напал, после чего скрылся.

«Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, а вторая пациентка получила менее тяжкие повреждения головы», – сообщается в публикации.

Правоохранители в течение нескольких часов смогли найти подозреваемого в 90 километрах от Томска. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за тяжкое преступление. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, фигуранта арестовали.

Ранее в Калининграде мужчина отрубил сожительнице пальцы топором и скормил их собаке.