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Врач объяснил, почему клеща нельзя извлекать с помощью масла

Врач Неронов: клеща, извлеченного с помощью масла, нельзя исследовать

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Freepik.com

Присосавшегося клеща ни в коем случае нельзя извлекать с помощью масла, крема или жира, поскольку исследовать его будет невозможно. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

В случае обнаружения клеща на своем теле паниковать не стоит, продолжил специалист. Насекомое необходимо аккуратно извлечь в «живом» виде и доставить в ближайшую лабораторию для исследования.

«Если клещ здоров, то все в порядке. Если болен, то необходимо пройти курс профилактической терапии. Если клещ не сохранился <...> то в целях безопасности профилактическое лечение тоже потребуется», — рассказал врач.

Чтобы без труда извлечь клеща, он посоветовал заблаговременно приобрести «выкручиватель — клещевертку», с помощью которого можно аккуратно достать насекомое.

До этого специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал россиянам, которые планируют путешествия, например, на Алтай, за Уральские горы или в Карелию в период с мая по октябрь, пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя.

Он напомнил, что клещи могут переносить различные инфекционные заболевания, в том числе энцефалит и клещевой боррелиоз.

Ранее сообщалось, что в России от клещевого энцефалита привили около 1,4 млн человек.

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