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Участники отбора на проект «Время героев» смогут пройти тестирование в 45 городах России

Пункты тестирования участников проекта «Время героев» откроют в филиалах РАНХиГС

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РИА Новости

Участники отбора на кадровую программу для бойцов специальной военной операции «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Пункты дистанционной оценки для кандидатов будут работать в 45 городах страны. Об этом сообщили организаторы проекта.

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на тестирование доступна участникам в личных кабинетах. Там можно выбрать дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

С 22 апреля пункты оценки работают в Ростове-на-Дону и Симферополе, а с 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Хабаровске, Тамбове и других.

Ректор Президентской академии, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заверил, что у всех участников СВО есть возможность доступа к программе «Время героев».

«С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тыс., создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих», — добавил он.

Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца года.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Обучение рассчитано на два года.

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