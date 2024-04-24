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В Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей

В Петербурге школьного дворника задержали за изнасилование детей

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Жителя Петербурга подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетних и изнасиловании детей. Об этом сообщает 78.ru.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как мать одного из учащихся школы в Красногвардейском районе обратилась в полицию. По ее словам, дворник, работающий в заведении, развращал ее 13-летнего сына.

Во время допроса подозреваемого выяснилось, что с февраля по март текущего года он насиловал двоих подростков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о развратных действиях. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», все подростки рассказали о произошедшем родителям. По их словам, дворник заманивал школьников в свою квартиру под разными предлогами, затем насиловал в помещении. Мужчине уже предъявили обвинение.

Ранее мужчина изнасиловал женщину, забравшись к ней домой через окно.

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