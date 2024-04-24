Вован и Лексус опубликовали пранк с участием Михаила Козырева*

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали пранк с участием основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом), которому они позвонили от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Михаил Козырев в разговоре с пранкерами заявил, что он потерял веру в победу Украины.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды», — сказал Козырев.

Во время общения с Козыревым пранкеры предложили ему провести на Украине аналог фестиваля «Нашествие».

«Во-первых, ни в коем случае нельзя использовать слово «Нашествие». Здесь нужно просто новый бренд создать, никакой ассоциации с «Нашествием» точно не нужно», — ответил Козырев на предложение Вована и Лексуса.

Также Козырев заявил пранкерам, что он разочаровался в России.

«У меня была какая-то надежда. Я смотрел на лица тех людей, которые сидят на этих заседаниях, на трибунах. И все это, надежда постепенно таяла-таяла — и все, и потом она исчезла абсолютно», — сказал Козырев.

Ранее пранкеры Вован и Лексус убедили наемников на Украине совершить госпереворот.