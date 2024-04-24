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«Мрия» от Сбера признали лучшим курортным отелем по итогам 2023 года

Курорт Сбера «Мрия» признали лучшим по версии Russian Hospitality Awards

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Пресс-служба Сбера

Курорт Сбера «Мрия» (Mriya Resort & SPA) в Крыму назвали «Лучшим курортным отелем» по версии премии Russian Hospitality Awards, сообщает пресс-служба Сбера.

В 2024 году отелю исполняется 10 лет со дня основания. В честь этого для гостей проведут более 100 мероприятий, среди которых «Фестиваль цветения сакуры», «Крымские каникулы», а также разнообразные мастер-классы и концерты.

Также 14 августа в отеле пройдет ужин «Два шефа – одна кухня», а 31 августа в рамках фестиваля «Гастролис» рестораны и бары Крыма объединятся, чтобы порадовать гостей разнообразной кухней.

Всего за 10 лет работы «Мрия» стал единственным российским курортом, который получил более 100 международных и российских наград.

Напомним, ежегодная премия Russian Hospitality Awards определяет лучшие отели России с целью развития внутреннего туризма.

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