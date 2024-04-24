Суд арестовал еще одного фигуранта по делу замминистра обороны России

Басманный суд Москвы заключил под стражу Сергея Бородина, который стал вторым фигурантом по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Бородина арестовали до 23 июня. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

По данным следствия, Бородин дружил с Ивановым и, предположительно, помогал ему совершать преступление.

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал самого Иванова. Его тоже заключили под стражу до 23 июня.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Вместе с Ивановым задержали еще несколько человек.

При этом источник ТАСС отметил, что Иванов не признает вину по делу о взяточничестве. Агентство также выяснило, что замминистра давно находился в оперативной разработке.

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