Страус проглотил ключи смотрителя зоопарка и попал к хирургам

В зоопарке Канзаса любимица посетителей — страус по кличке Карен, стащила у смотрителя связку ключей и проглотила. Об этом сообщает Fox News.

Любопытный страус воспользовался невнимательностью сотрудника канзасского зоопарка, когда смотритель зашел в вольер, птица дотянулась до кармана, вытащила и проглотила связку ключей. Животное немедленно доставили к ветеринарам.

Медики обнаружили инородное тело в желудке страуса, несколько дней они следили за состоянием питомца, но спасти животное не удалось. Руководство зоопарка пообещало пересмотреть правила внутреннего распорядка для сотрудников.

До этого сообщалось, что в штате Монтана слон устроил переполох на оживленной трассе, животное сбежало из цирка, приехавшего в город Бьютт на гастроли. Слониха по кличке Виола пустилась в бега во время купания. Животное напугал резкий сигнал проезжавшего мимо авто. Прогулка по городским улицам длилась недолго, спустя 10 минут слона удалось вернуть в цирк, никто не пострадал.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.