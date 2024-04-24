Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страус проглотил ключи смотрителя зоопарка и попал к хирургам

Fox News: в США страус украл и проглотил ключи сотрудника зоопарка

close
100%
Topeka Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В зоопарке Канзаса любимица посетителей — страус по кличке Карен, стащила у смотрителя связку ключей и проглотила. Об этом сообщает Fox News.

Любопытный страус воспользовался невнимательностью сотрудника канзасского зоопарка, когда смотритель зашел в вольер, птица дотянулась до кармана, вытащила и проглотила связку ключей. Животное немедленно доставили к ветеринарам.

Медики обнаружили инородное тело в желудке страуса, несколько дней они следили за состоянием питомца, но спасти животное не удалось. Руководство зоопарка пообещало пересмотреть правила внутреннего распорядка для сотрудников.

До этого сообщалось, что в штате Монтана слон устроил переполох на оживленной трассе, животное сбежало из цирка, приехавшего в город Бьютт на гастроли. Слониха по кличке Виола пустилась в бега во время купания. Животное напугал резкий сигнал проезжавшего мимо авто. Прогулка по городским улицам длилась недолго, спустя 10 минут слона удалось вернуть в цирк, никто не пострадал.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами