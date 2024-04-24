Путин заявил, что все организаторы теракта в «Крокусе» будут наказаны

Президент России Владимир Путин заявил, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны. Его видеообращение к участникам международной встречи по безопасности опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского президента, спецслужбы и правоохранительные органы РФ продолжают выяснять и изучать все детали «этого подлого преступления».

«Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — сказал Путин.

В своем видеообращении президент РФ также заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об очевидности следов причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По его словам, правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов преступления.

12 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».