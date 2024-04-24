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Путин назвал одну из самых серьезных угроз в XXI веке

Путин: терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

По его словам, цель некоторых терактов, за которыми стоят в том числе спецслужбы других стран, подрывают конституционные основы и дестабилизируют суверенные государства.

Он добавил, что на конференции представители разных стран изучат нынешнюю ситуацию в мире, обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности, обменяются мнениями о том, как эффективнее ответить на наиболее острые и опасные современные вызовы.

Президент выразил уверенность, что встреча поможет укрепить сотрудничество на благо разных государств и народов, а также в интересах мира и стабильности на планете.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что следы причастности Украины к террористической атаке в «Крокус Сити холле» в Красногорске очевидны. Он отметил, что правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов этого преступления.

Ранее в Ингушетии задержали подозреваемого в оправдании терроризма.

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