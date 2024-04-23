Над Белгородской областью сбили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник, 23 апреля, уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дрон был уничтожен около 21:50 мск.

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с использованием беспилотника город Шебекино.

В этот же день он рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

До этого генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский заявил, что Россия модернизировала и повысила эффективность своих систем противовоздушной обороны на фоне атак Вооруженных сил Украины по территории страны. По его словам, одними из прошедших модернизацию систем стали комплексы «Валдай» и «Енисей».

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.