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Следователи раскрыли детали задержания замглавы Минобороны РФ

Замминистра обороны России Иванова заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей

Задержанного заместителя главы министерства обороны России Тимура Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

В публикации отмечается, что следствие будет добиваться ареста замглавы оборонного ведомства.

Перед этим пресс-служба СК сообщала, что заместителя министра обороны Российской Федерации задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Некоторое время назад стало известно, что заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, решил уволиться по собственному желанию.

Ранее в Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток.

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