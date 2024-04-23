Российский военный оставил службу и стал фигурантом уголовного дела

В Республике Хакасия военного осудили за самовольное оставление службы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, в июне 2023 года житель Абакана, проходивший службу в Москве, без разрешения руководства вернулся в родной город. Через несколько месяцев нарушителя разыскали и вызвали в военный комиссариат. За дезертирство военный получил пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого военный суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию двух дезертиров на 5,5 года.

Ранее военному из Южно-Сахалинска вынесли приговор за махинации со съемным жильем.