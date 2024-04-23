Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС придумали, как использовать доходы от замороженных активов РФ

Боррель: ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов РФ

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Европейский союз (ЕС) разработал проект по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно», — пояснил дипломат.

Он отметил, что средства будут использованы в несколько этапов, первый из которых был реализован в феврале.

По словам Борреля, доходы, находящиеся на отдельных счетах могут приносить до €3 млрд в год. При этом он подчеркнул, что эти средства не принадлежат России, так как не являются ее суверенными активами.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла документ, позволяющий использовать замороженные активы РФ для нужд Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответе на решение США по данному вопросу.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами