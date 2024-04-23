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На Урале прохожий показал гениталии женщине с ребенком

В Магнитогорске мужчина спустил штаны и показал гениталии женщинам и детям

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинской области неадекватный мужчина показывал гениталии прохожим — они засняли это на камеру и выложили в интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент, по данным канала, произошел на улице Коммунаров в Магнитогорске. На видео мужчина в синем с красным спортивном костюме проходит мимо женщин с коляской и со словами: «яйца показать?» спускает с себя штаны.

После публикации видео, эксгибиционистом заинтересовались сотрудники полиции. Личность нарушителя установили, мужчину задержали.

До этого правоохранители уличили в аналогичном преступлении жителя Иванова — в районе городского автовокзала неизвестный демонстрировал половой орган детям. Об этом сообщили бдительные прохожие и извращенца доставили в отделение полиции.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который напал на девочку возле школы.

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