На Урале прохожий показал гениталии женщине с ребенком

В Челябинской области неадекватный мужчина показывал гениталии прохожим — они засняли это на камеру и выложили в интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент, по данным канала, произошел на улице Коммунаров в Магнитогорске. На видео мужчина в синем с красным спортивном костюме проходит мимо женщин с коляской и со словами: «яйца показать?» спускает с себя штаны.

После публикации видео, эксгибиционистом заинтересовались сотрудники полиции. Личность нарушителя установили, мужчину задержали.

До этого правоохранители уличили в аналогичном преступлении жителя Иванова — в районе городского автовокзала неизвестный демонстрировал половой орган детям. Об этом сообщили бдительные прохожие и извращенца доставили в отделение полиции.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который напал на девочку возле школы.