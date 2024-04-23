Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветераны Великой Отечественной войны смогут оформить бесплатный перелет «Аэрофлотом»

«Аэрофлот» бесплатно перевезет ветеранов ВОВ в честь Дня Победы

close
100%
Артем Кулекин/РИА Новости

«Аэрофлот» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет традиционную ежегодную акцию для ветеранов и бывших несовершеннолетних узников фашизма, в рамках которой можно оформить бесплатный перелет, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Билеты можно оформить с 24 апреля по 12 мая включительно, а совершить полет необходимо с 3 по 12 мая.

Бесплатным перелетом в эконом-классе могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие в России, странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств, уточнили в «Аэрофлоте».

Каждый участник акции может взять с собой одного сопровождающего, также оформив на него бесплатный билет.

При наличии свободных мест участвующим в акции пассажирам авиакомпания предложит на регистрации повышение в классе обслуживания.

Кроме того, героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами или инвалидами Великой Отечественной войны, «Аэрофлот» предоставит бесплатный перелет в классах «Комфорт» или «Бизнес».

Полет в рамках акции можно совершить между любыми пунктами внутренней маршрутной сети «Аэрофлота» и на рейсах между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.

Действие акции также распространяется на рейсы под кодом SU, выполняемые авиакомпаниями «Россия» и «Аврора», уточнили в пресс-службе.

Напомним, «Аэрофлот» проводит акцию для ветеранов в честь Дня Победы с 2001 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами