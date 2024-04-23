Самокат вспыхнул в руках у россиянина во время ремонта

В одной из квартир на улице Есенина в Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся электросамокат. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной столицы. Инцидент произошел 22 апреля.

По данным издания, 38-летний мужчина пытался починить аккумулятор своего электросамоката, который перестал заряжаться. Во время ремонта зарядка вспыхнула.

В результате пожара в квартире пострадали обои, часть напольного покрытия и рыболовные снасти. Владелец самоката самостоятельно потушил огонь до приезда спасателей. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом ноги. Ему сделали перевязку и отправили лечиться домой.

До этого в Василеостровском районе Петербурга женщина на электросамокате сбила маленького ребенка и скрылась с места происшествия.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Беринга. Пятилетний ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. Совершившая наезд покинула место аварии, не оказав пострадавшему помощи.

20 апреля правоохранители установили личность подозреваемой. 52-летняя нигде не работающая женщина доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге школьницы получили травмы головы после поездки на электросамокате вдвоем.